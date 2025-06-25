«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد كلية الدفاع الوطني على متحف المقطع

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من كلية الدفاع الوطني برئاسة العميد الركن خليفة بطي الشامسي متحف المقطع في أبوظبي، واطلع على المعروضات التاريخية، التي يوثقها المتحف، والذي يمثل ذاكرة وطنية حيّة توثّق محطات بارزة في التاريخ الأمني والتطورات في المنطقة.

واستقبل المقدم علي أحمد الحمادي رئيس قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، الوفد مؤكداً أهمية الزيارة في تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة الشرطية والأمنية في الدولة، واهتمام شرطة أبوظبي بتوثيق الموروث الشرطي، حيث يعتبر جزءاً أصيلاً في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة لإسهاماته بصورة كبيرة في تنشئة جيل، يمتلك فكراً واعياً في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.

وتجول الوفد في المتحف، واطلع على دوره في تسليط الضوء على الجوانب الأمنية والاجتماعية لتاريخ إمارة أبوظبي، وأهميته في إبراز الدور الحيوي الكبير، الذي لعبته شرطة أبوظبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار منذ مراحل التأسيس.

رافق الوفد خلال الجولة عدد من موظفي قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي وموظفي دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وشملت الجولة زيارة المنطقة الخارجية للمتحف، حيث تابع باهتمام بالغ التسلسل الزمني لتطور جزيرة أبوظبي، وآليات الدخول والخروج منها قديمًا، إلى جانب التعرف إلى الجهود الشرطية في تلك المراحل.

وعبّر الوفد الزائر عن إعجابه بالمتحف والمعلومات التاريخية، التي تبرز التاريخ المشرف للمنطقة ودور شرطة أبوظبي في حفظ الأمن والأمان في المنطقة.