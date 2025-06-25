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تفاهم بين الإمارات ووكالة الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الأمني والشرطي

تفاهم بين الإمارات ووكالة الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الأمني والشرطي
26 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (وام)

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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، مذكرة تفاهم مع وكالة الاتحاد الأوروبي، ممثلة بمنظمة الشرطة الأوروبية «اليوروبول» بشأن إنشاء خط اتصال آمن بين الجانبين، وذلك في إطار العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة عبر الحدود.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس بنية تحتية تقنية آمنة لتبادل المعلومات الأمنية والشرطية، بما يعزز قدرة الطرفين على مكافحة هذا النوع من الجريمة المنظمة.
وأكدت وزارة الداخلية أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز شراكاتها الدولية، وبناء منظومة أمنية متكاملة تقوم على تبادل الخبرات، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز أمن واستقرار المجتمعات وتعتبر امتداداً لاتفاقية التعاون الاستراتيجي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود بين دولة الإمارات ومكتب الشرطة الأوروبي، والتي تم توقيعها في 7 سبتمبر عام 2016.
من جانبها، رحبت «اليوروبول» بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيدة بالعلاقات الوطيدة مع دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية وأكدت أن التعاون الوثيق مع شركاء دوليين فاعلين يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

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الاتحاد الأوروبي
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