ندوة حول «محكمة التركات × اقتصاد دبي»

دبي (وام)

نظمت محاكم دبي بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، ندوة حوارية بعنوان «محكمة التركات × اقتصاد دبي D33». ناقشت الندوة سبل تعزيز دور التركات المنظمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية.

شارك في الندوة كل من القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات - محاكم دبي وأديب رشيد، مدير مركز الشركات العائلية - غرف دبي، والدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي لشركة «دوتس آند كو».

تطرقت الندوة إلى الأهمية الاستراتيجية لمحكمة التركات في دبي، التي تُعد أول محكمة متخصصة في المنطقة بهذه الصيغة المؤسسية وأكدت ضرورة تنظيم انتقال الثروات بين الأجيال لضمان استمرارية الشركات العائلية التي تمثل نحو 90% من قطاع الأعمال في دبي.