«حمدان بن راشد» تعزّز مهارات الابتكار الرقمي للطلبة

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ممثلة بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، برنامجاً تدريبياً تفاعلياً استضافت خلاله وفداً طلابياً من ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات، ضمن جهودها الاستراتيجية لتكريس التميز التعليمي، وتفعيل التعاون مع المدارس الخاصة والحكومية، ودعم الطلبة في تطوير مهاراتهم في مجالات الابتكار الرقمي والتصميم الإبداعي.

وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات الطلبة من خلال تجارب عملية محفّزة، تدمج بين المعرفة التطبيقية والتفكير النقدي، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تعكس رؤية المؤسسة في تعزيز الجاهزية المستقبلية للمتعلمين.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار: «نؤمن في المؤسسة بأهمية تعزيز الشراكات المباشرة مع المدارس باعتبارها الخط الأول في بناء جيل متمكّن أكاديمياً وتقنياً. ويُعّد تمكين الطلبة من مهارات التصميم والتقنيات الحديثة جزءاً لا يتجزأ من رسالتنا في إعداد الكوادر المستقبلية القادرة على الابتكار والإسهام في اقتصاد المعرفة. وهذه المبادرات تفتح آفاقاً جديدة للطلبة».