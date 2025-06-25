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علوم الدار

«ألف للتعليم» تتعاون مع «مايكروسوفت» و«Core42»

خلال إعلان التعاون (من المصدر)
26 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت «ألف للتعليم»، عن تعاونها مع «مايكروسوفت»، وشركة «Core42»، ذراع خدمات الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى مجموعة «G42».
ويتيح هذا التعاون لـ «ألف للتعليم» تسريع تطوير ابتكاراتها التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي والمنظومات السحابية، كما يدعم توسع الشركة، إقليمياً وعالمياً.
وتسعى «ألف للتعليم» إلى تطوير جيلٍ جديد من الحلول التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالاستعانة بالقدرات السحابية، بمهارات تعزز جاهزيتهم للمستقبل.
وفي إطار هذا التعاون الاستراتيجي، ستقوم الشركة بنقل حزمة منتجاتها وخدماتها التعليمية الرقمية بالكامل إلى منصة «مايكروسوفت أزور» السحابية.
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت» و«Core42»، والمضي قُدُماً في تسخير القدرات المتقدمة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لإثراء المخرجات التعليمية وتسريع توسعنا عالمياً. وتأتي هذه الخطوة، ترجمةً لتطلعاتنا المشتركة لفتح آفاق جديدة للمنظومة التعليمية في المنطقة وحول العالم».
بدوره، قال نعيم يزبك، مدير عام «مايكروسوفت الإمارات»: يُشكل التعاون مع «ألف للتعليم» و«Core42» خطوةً محورية في صياغة معالم مستقبل التعلُّم باعتباره حجر الأساس لمنظومة التقدم والابتكار. ونهدف من خلال توحيد الجهود لدمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات التعليمية إلى تمكين الجيل القادم بالأدوات والمعارف اللازمة للتعامل مع متغيرات العصر، والإسهام برسم ملامحه.
من جانبه، قال كيريل ايفتيموف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى مجموعة «G42» والرئيس التنفيذي لشركة «Core42»: «تُجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة لبناء حلول نوعية للذكاء الاصطناعي، تتسم بالأمان والسيادية وقابلية التوسع».

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