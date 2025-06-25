جامعة خليفة تناقش تحديات الأمن السيبراني في القطاع المالي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أمس، عن استضافتها لمجموعة من قادة قطاع التمويل والبنوك العالمية، بما في ذلك ممثلون عن البنوك المركزية والمؤسسات المالية، إضافة لمسؤولين من القطاع الأكاديمي، لمناقشة الدور البارز والهام للأمن السيبراني في المنظومة المالية. وقد تم تنظيم هذا الملتقى، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إيطاليا.

ضم الملتقى، والذي أقيم تحت عنوان «الأمن السيبراني والمرونة في القطاع المالي» في حرم جامعة خليفة الرئيس، مجموعة من المتحدثين المتميزين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إيطاليا ومجلس الأمن السيبراني، وكلية علوم الحوسبة والرياضيات في جامعة خليفة وجامعة بولونيا و«سيرتفين»، وهي مبادرة تعاونية بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تعزيز المرونة السيبرانية في القطاع المالي الإيطالي.

وتحدث البروفيسور إرنيستو دامياني، عميد كلية الحوسبة وعلوم الرياضيات، خلال الجلسة عن موضوع «التهديد السيبراني في القطاع المالي- اتجاهات وتحديات واستجابات».

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يساهم التطور المتسارع في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، في وضع القطاع المالي في طليعة المواجهة ضد الهجمات السيبرانية المتزايدة والمطالب التنظيمية المعقدة، لاسيما هجمات الفدية الموَجَّهَة والشبكات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتهديدات الحديثة. وتتجاوز تحدياتنا نطاق حماية الأصول لتشمل الحفاظ على الثقة في ظل هشاشة التوازن بين الابتكار والأمن، ويتطلب ذلك نُظُماً دفاعية يقودها الذكاء الاصطناعي وتعاوناً جذرياً بين مختلف القطاعات».

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «تتشرف جامعة خليفة باستضافة هذا الملتقى المهم والرائد والذي ضم كبار مسؤولي البنوك المركزية وخبراء الأمن السيبراني لتسليط الضوء على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في قطاع البنوك والتمويل العالميين».