فتح باب التقديم لمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن مجلس دبي للإعلام، أمس الأربعاء، فتح باب التقديم للحصول على منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين للعام الأكاديمي 2025 - 2026، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل قطاع الإعلام في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، والحرص على رفد هذا القطاع الحيوي، أسوة ببقية القطاعات الرئيسة في الدولة، بصفوف من الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة لصنع وتطوير إعلام إماراتي بمعايير عالمية.

وتتيح المنحة للكوادر الشابة الإماراتية من خريجي وخريجات الثانوية العامة فرصة الحصول على منحة دراسية كاملة في «كلية محمد بن راشد للإعلام»، بالجامعة الأميركية في دبي، فيما لا يقتصر أثر المنحة على الناحية الأكاديمية، بل يمتد لفتح المجال أمام المتميزين من المستفيدين من هذه المنحة لمواصلة رحلة التميز بالحصول على فرص عمل عقب إنهاء فترة الدراسة الجامعية.

وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم وتمكين الشباب، والنهج الذي أرسته القيادة الرشيدة في دعم الشباب كأساس لمسيرة التنمية الشاملة في دبي وتطوير قطاعاتها كافة، نواصل العمل من خلال منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين على اكتشاف المزيد من المواهب الواعدة، سعياً لصقلها أكاديمياً وعملياً، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في زيادة مشاركة الكادر الإماراتي في صُنع إعلام بلاده، وتطويره وفق أرقى المعايير العالمية». وأضافت: «التفوّق في العمل الإعلامي يتطلّب الجمع بين الحصيلة المعرفية الأكاديمية والممارسة المهنية العملية، ولا شك في أن اكتشاف الموهبة الحقيقية ومنحها فرصة الازدهار هو البداية النموذجية لأي عملية تطوير هدفها الارتقاء بالإعلام المحلي».

من جانبها، قالت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام: «يواصل المجلس مساعيه نحو تمكين جيل الشباب، وضخ المزيد من الدماء الجديدة في قطاع الإعلام الإماراتي، مستلهمين في جهودنا رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل تصنعه عقول وطاقات إماراتية خلّاقة ومبدعة. ولا شك في أن القطاع الإعلامي هو من أكثر القطاعات التي تشكل المشاركة الإماراتية فيها ضرورة استراتيجية ومطلباً لا يمكن التأخر في تلبيته، إذ يبقى الإعلامي الإماراتي الأقدر على صنع رسالة بلاده ونقلها إلى العالم على النحو المأمول». ويمكن لخريجي وخريجات المدارس الثانوية، التقدُّم للحصول على «منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين» إرسال طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني scholarship@dubaimediacouncil.ae.