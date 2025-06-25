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علوم الدار

«إدارة المعاشات» يقر مشروع الحساب الختامي لعام 2024

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (من المصدر)
26 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (وام) 
ترأس معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الثالث لعام 2025 الذي انعقد أمس الأربعاء.

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ورحب بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، ثم ناقش جدول أعماله، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى قراراته المتخذة بالتمرير، واطلع على جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات والتوصيات السابقة الصادرة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة التطوير والتحسين.
وناقش المجلس استراتيجية قطاع الاستثمار ومشروع الحساب الختامي للهيئة لعام 2024، وقام بإقراره وأوصى برفعه لمجلس الوزراء للاعتماد، كما اطلع على تقرير الأداء المالي لغاية شهر أبريل 2025 ومستجدات منصة المعاشات الرقمية «معاشي»، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأُخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 
جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر مايو 2025 تشير إلى أن عدد المشتركين ارتفع إلى (157.979) مشتركاً، مقارنة بنحو (130.678) مشتركاً عن مايو من العام الماضي 2024، بزيادة قدرها (27.301) مشترك، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة إلى (20.288) جهة مقارنة بنحو (16.526) جهة عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها (3.762) جهة عمل.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع حسب إحصائيات شهر مايو 2025 إلى (21.417) متقاعداً مقارنة بنحو (20.516) متقاعداً عن نفس الفترة من عام 2024، كما بلغ عدد المستحقين (8.408) مستحقين، مقارنة بنحو (8.314) مستحقاً عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت المدفوعات التقاعدية المصروفة في شهر مايو 2025 إلى (478.686.572.69) درهم، مقارنة بنحو (451.262.595.96) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها (27.423.977) درهماً.

المعاشات
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الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
مبارك راشد المنصوري
مبارك المنصوري
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