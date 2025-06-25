تخريج 100 موظف في برنامج لتأهيل الكفاءات الحكومية في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن تخريج 100 موظف من منتسبي الجهات الحكومية، ضمن برنامج تدريبي متخصّص في إدارة وتحليل المواهب، نُفّذ بالتعاون مع شركة «إس إتش إل SHL» في الشرق الأوسط، واستهدف تأهيل مقيّمين معتمدين للكفاءات السلوكية وتعزيز قدراتهم في مجال تطوير رأس المال البشري.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية تعاون بين الدائرة والشركة، تهدف إلى تقديم خدمات تدريبية واستشارية متخصّصة في الموارد البشرية، والاستفادة من أدوات تقييم حديثة ومعايير عالمية، لدعم جهود التوطين النوعي وبناء حكومة مرنة ومبتكرة.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن البرنامج يجسّد التزام حكومة دبي بتطوير الكوادر الوطنية، وتمكينها من أدوات التحوّل الحكومي، مشيراً إلى أهمية تعزيز ثقافة التميّز المؤسّسي عبر أدوات قياس متقدمة تواكب متطلبات المستقبل.

وقال: «نُعرب عن اعتزازنا بجميع الخريجين، الذين نعدّهم شركاء فاعلين في تطوير بيئة العمل الحكومي، عبر تبني ممارسات تقييم علمية، تدعم منظومة الأداء المؤسّسي الشامل، بما يسهم في استشراف التحديات وابتكار حلول فعّالة لها».

من جانبه، قال محمد فريد، المدير الإقليمي لشركة «إس إتش إل SHL» في الشرق الأوسط: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتي تعكس رؤيتنا المشتركة في تمكين الكفاءات الحكومية من خلال التدريب المبني على البيانات والعلم، بما يعزز قدرات المؤسسات الحكومية على تحقيق أهداف التحوّل الذكي».

وأشار إلى أن التعاون يأتي في إطار دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تزويد الجهات الحكومية بالأدوات التقنية والمعرفية اللازمة لتحديد وتطوير واستبقاء الكفاءات القادرة على قيادة اقتصاد المستقبل. واستمر البرنامج التدريبي خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 17 يونيو 2025، بواقع يومين أسبوعياً، بمشاركة موظفين من 37 جهة حكومية.

وتخلّل حفل التخريج، الذي حضره ممثلون عن الدائرة والشركة وعدد من الجهات الحكومية، استعراض قصص نجاح للمشاركين، والذين أكدوا تأثير البرنامج الإيجابي على أدائهم المهني.