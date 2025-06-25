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علوم الدار

«تريندز» يناقش قضايا الأمن الإقليمي والدولي

وفد «تريندز» خلال مشاركته في المنتدى (وام)
26 يونيو 2025 01:02

برلين (وام) 

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال المنتدى السابع للحوار الألماني العربي الخليجي حول الأمن والتعاون، الذي نظمته مؤسسة كونراد أديناور بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية الألمانية في العاصمة الألمانية برلين.
مثّل «تريندز» في المنتدى كلٌّ من الباحث الرئيسي محمد الظهوري، مدير إدارة السياسات المتقدمة، والباحث عيسى المناعي، المتخصص في الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جلستين رئيسيتين ناقشتا قضايا الأمن الإقليمي والدولي وآفاق التعاون بين دول الخليج وألمانيا.
وتحدث محمد الظهوري في جلسة حملت عنوان «بناء مستقبل مستدام للعلاقات الأمنية الخليجية الألمانية» وشارك فيها سمو الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وفيليب دينستبير، المدير الإقليمي لبرنامج دول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور، وسعد الطامي، رئيس منظمة الديوان إلى واقع النظام الدولي الراهن
وتطرق إلى أهمية العلاقات بين ألمانيا ودول الخليج العربية في ضوء الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع الجانبين، وقدم عدداً من المقترحات لتعزيز هذه العلاقات مستقبلاً، من بينها الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتأسيس المبادرات لضمان استدامة المشاريع وقابليتها للتنفيذ ونوه إلى الشراكة الخليجية -الأميركية، وحرص دول الخليج على تجنب النزاعات في المنطقة.
وفي الجلسة الثانية تناول الباحث عيسى المناعي موضوع أهمية الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث، مؤكداً دوره المتنامي في تعزيز العلاقات الدولية ودعم جهود مراكز البحوث. ودعا إلى ضرورة الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في دعم العلاقات والشراكات الدولية.
وعلى هامش المنتدى، التقى وفد «تريندز» عدداً من الشخصيات البارزة، من بينهم سمو الأمير تركي الفيصل والدكتور أوتو فيسهوي، رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية، ولويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وبيورن هينريشس، المدير التنفيذي في جمعية الصداقة العربية الألمانية، وأورس أونكوف، مستشار المكتب الافتراضي لمكتب تريندز للبحوث والاستشارات في ألمانيا والمدير الإداري الاتحادي للجمعية الاتحادية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية، وفيليب دينستبير، المدير الإقليمي لبرنامج دول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور، والدكتور مصطفى أديب، سفير جمهورية لبنان عميد السلك الدبلوماسي العربي بألمانيا، ويان سانت بيير، الرئيس التنفيذي ومستشار مكافحة الإرهاب في مجموعة الأمن الحديثة، ودانيال تن برينكي، رئيس الجمعية الفيدرالية الألمانية لاستشارات الهجرة ودعم التجارة الخارجية، وسعد الطامي، رئيس منظمة الديوان، وعبدالله الملا، صانع المحتوى والإعلامي.
تناولت اللقاءات الموضوعات المطروحة في جلسات الحوار، إضافة إلى سبل تعزيز دور البحث العلمي في دعم الاستقرار، واستكشاف فرص التعاون المشترك بين المراكز البحثية والمؤسسات ذات الصلة في دول الخليج وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
الأمن الإقليمي
برلين
ألمانيا
محمد الظهوري
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