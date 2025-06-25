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عبدالله المري يؤكد التزام شرطة دبي الراسخ بمكافحة آفة المخدرات

عبد الله المري
26 يونيو 2025 01:02

دبي (وام)

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، التزام شرطة دبي الراسخ بمكافحة آفة المخدرات، تحت مظلّة وزارة الداخلية، وبالشراكة مع مجلس مكافحة المخدرات، وبالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن». 
وقال معاليه في تصريحات له إنه «نظراً لما تمثله آفة المخدرات من تهديد مركّب لبنية المجتمع، وأمنه واستقراره وتماسكه القيمي والإنساني، فإن جهودنا منذ البداية لم تقتصر على الجانب الأمني وحسب، وإنما تمتدّ إلى العمل جنباً إلى جنب مع المنظومة الأسرية والتربوية، وتعزيز الخطاب التوعوي والإعلامي، ذلك أن الوقاية والحماية والوعي تبدأ من الأسرة أولاً، القادرة على رصد المتغيرات السلوكية لدى أبنائها، وما تمثله من خط الدفاع الأول في مواجهة الشبكات الإجرامية، التي تتّخذ من الأدوات الرقمية والألعاب الإلكترونية وسائل لاستدراج الشباب، وإيقاعهم في فخ الإدمان».
وأكد معاليه أن شرطة دبي تؤمن بأن الأمن مسؤولية تشاركية، وأن بناء مجتمع خالٍ من المخدرات، يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يشمل التوعية المستمرة، وتعزيز المناعة النفسية لدى الناشئة، وتوفير بيئة صحية وبدائل إيجابية، تسهم في بناء شخصية متّزنة قادرة على مواجهة الضغوط.
وأضاف أن شرطة دبي حققت بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، نقلة نوعية في مكافحة المخدرات، سواء على مستوى الضبطيات النوعية، أوعبر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد وتتبع الشبكات الإجرامية، أو من خلال البرامج الوقائية التي تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية. وأكد أن التحديات متغيرة، ووسائل الإيقاع بالضحايا تزداد تعقيداً، وقال إن هذا الأمر يحتم علينا جميعاً اليقظة، والتواصل، والتثقيف المستمر، فكل بيت واع هو حصن منيع، وكل أسرة يقظة تمثل جدار صد أمام هذه الآفة الخطرة، وكل فرد في المجتمع شريك فاعل في حماية أسرته ووطنه.

عبد الله المري
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الإمارات
دبي
المخدرات
مكافحة المخدرات
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
مخاطر المخدرات
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