الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للتأهيل» يتبنى نموذجاً علاجياً متكاملاً

مبنى المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي (من المصدر)
26 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 
أكد المركز الوطني للتأهيل، أنه يتبنى نموذجاً علاجياً متكاملاً يشمل جميع مراحل العلاج من مرض الإدمان، بدءاً بالتقييم الشامل ووضع خطة علاج فردية، ومروراً بمرحلة إزالة السمية والعلاج والتأهيل في الأقسام الداخلية، ومن ثم الانتقال إلى المتابعة الدورية في العيادات الخارجية، مشيراً إلى أنه يركز على الحفاظ على نتائج العلاج من خلال برامج متابعة دورية، تهدف إلى الحد من فرص الانتكاس وتعزيز الدمج المجتمعي للمتعافين.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. شخبوط بن نهيان يشهد حفل تخريج طلبة «مدارس الإمارات الوطنية» بمجمعات أبوظبي
شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات

وأشار يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إلى أن المركز يتبع استراتيجية شاملة في مجال التوعية والوقاية تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع مراعاة احتياجات المجتمع الإماراتي وتغيراته السلوكية والاجتماعية.
وأوضح أن استراتيجية المركز تهدف إلى رفع الوعي بأضرار المؤثرات العقلية، وطرق الوقاية منها، حيث نفّذ المركز خلال عام 2024 أكثر من 107 فعاليات توعوية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، ركزت هذه الفعاليات على تنمية المهارات الحياتية وتعزيز عوامل الحماية، خاصة بين فئة الطلاب لرصد السلوكيات الخطرة وبناء استجابات وقائية فعّالة.
وأكد حرص المركز على بناء شراكات استراتيجية فعالة مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين المحلي والدولي، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العمل المشترك والتكامل في مواجهة تحديات الإدمان. وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الوقائية والمجتمعية. 
وقال: «كما تسهم هذه الشراكات في دعم الأبحاث، وتوسيع نطاق برامج الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي، بما يعزّز فرص التعافي المستدام». 
وذكر أن المركز ينفذ برنامجاً تدريبياً متخصّصاً يستهدف المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، ويهدف إلى تمكينهم من التعرف المبكر على السلوكيات والمؤشرات المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة. وقد تم تصميم هذا البرنامج استناداً إلى «دليل الوقاية في البيئة المدرسية»، بما يضمن مواءمته مع السياسات والإجراءات المعتمدة في المؤسسات التعليمية.
وقال: «يتضمن البرنامج محاور عملية حول تقييم الحالات ووضع خطط تدخّل مناسبة، ويعزز من قدرات الكادر التربوي على التعامل مع المواقف المحتملة داخل البيئة المدرسية».

المركز الوطني للتأهيل
المؤثرات العقلية
أبوظبي
الإمارات
تعاطي المؤثرات العقلية
مكافحة المخدرات
المخدرات
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
آخر الأخبار
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
الرياضة
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
الرياضة
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في مركز توزيع بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توقف مؤقتاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
27 يونيو 2025
صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أميركي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي
27 يونيو 2025
عسكريون روس أُطلق سراحهم بعملية تبادل أسرى (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: سنواصل تشجيع موسكو وكييف على التفاوض
27 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©