«الداخلية» تشارك في اجتماع مديري أجهزة مكافحة المخدرات لدول الخليج العربية

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية في الاجتماع السابع والثلاثين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين دول المجلس في مجال مكافحة جرائم المخدرات تعزيزاً للجهود المشتركة بين دول المجلس للحد من تهريب المواد المخدرة إلى جانب تطوير التعاون القائم مع المنظمات والهيئات الدولية ضمن جهود مواجهة التهريب العابر للحدود، كما تمت المشاركة في فعاليات الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، والذي يأتي تحت شعار «خليجنا بلا مخدرات».

وترأس وفد وزارة الداخلية العميد عبدالرحمن العويس، نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، وضم الوفد عدداً من ضباط الوزارة.