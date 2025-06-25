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علوم الدار

عمار بن حميد يطّلع على منتجات «الغدير للحِرف الإماراتية»

ولي عهد عجمان خلال الجولة (وام)
26 يونيو 2025 01:03

عجمان (وام)

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اطّلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على مجموعة من منتجات مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، التي تجسّد روح التراث الإماراتي، وتُبرز مهارات إماراتية في تحويل الخامات البسيطة إلى أعمال فنية راقية، تحمل طابعاً أصيلاً وهوية وطنية راسخة.
وثمّن سمو ولي عهد عجمان جهود المؤسسة في الحفاظ على الحرف التقليدية، مؤكداً أهمية دعم مثل هذه المبادرات الوطنية، التي تجمع بين الأصالة والاستدامة، وتُسهم في نقل المعرفة الحِرفية للأجيال القادمة بروح عصرية تحاكي تطلعات المستقبل.
وتُعد مؤسسة الغدير مبادرة رائدة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال إحياء الحرف اليدوية، وهي من مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتأسّست عام 2006 تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
وتقدّم المؤسسة الدعم الكامل للمنتِجات من خلال التدريب، وتوفير المواد، وفرص التسويق، ما يسهم في تحويل هذه الحرف إلى مصدر دخل مستدام يحقق الاكتفاء ويعزز من حضور الهوية الإماراتية محلياً وعالمياً.

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