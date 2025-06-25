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ولي عهد الشارقة يصدر قرارات بتعيين مدراء لمعهد التراث وهيئة المتاحف وهيئة الآثار

ولي عهد الشارقة يصدر قرارات بتعيين مدراء لمعهد التراث وهيئة المتاحف وهيئة الآثار
26 يونيو 2025 01:03

الشارقة (وام)

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لمعهد الشارقة للتراث.
ونص القرار على أن يُرقى أبوبكر محمد صالح أحمد الكندي، مدير إدارة الشؤون القانونية بمعهد الشارقة للتراث إلى درجة «مدير دائرة»، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين مديراً للمعهد.
كما أصدر سموه، قرار المجلس التنفيذي بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للآثار، الذي نص على أن يُرقى سعيد عبدالله علي بن يعروف النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الشارقة للآثار إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً للهيئة.
وأصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للمتاحف، الذي نص على أن تُرقى ميساء سيف ساعد السويدي، مدير إدارة خدمات المتاحف بهيئة الشارقة للمتاحف إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيّن مديراً للهيئة.

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