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علوم الدار

رئيس الدولة: أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

رئيس الدولة: أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
26 يونيو 2025 09:54

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يكون عاماً يسوده السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن تنعم فيه الشعوب كافة بالخير والازدهار».




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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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