الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
26 يونيو 2025 11:13

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي سايمون هاريس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية أيرلندا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا

كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم المسارات التنموية في المجتمعات. وتبادل سموه ومعالي سايمون هاريس، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمرتبطة بعلاقات التعاون بين البلدين.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
إيرلندا
آخر الأخبار
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
الأخبار العالمية
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
اليوم 19:56
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اليوم 19:53
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين الكوادر النسائية
اقتصاد
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين المرأة بمناسبة «اليوم العالمي للمهندسات»
اليوم 19:51
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
الأخبار العالمية
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
اليوم 19:22
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©