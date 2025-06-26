جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: عنوانٌ للريادة والتميز

في قلب إمارة أبوظبي، حيث الرؤية المستقبلية تلتقي بالاستثمارات الطموحة في التقنيات المتقدمة، تتألق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي منارةً أكاديمية رائدة، تُعيد صياغة مفهوم التعليم العالي ليتماشى مع الطلب العالمي المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

بدأت هذه المؤسسة الجامعية – التي تأسست عام 2019 كأول جامعة في العالم مكرسة بالكامل للبحث والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي – مسيرتها بقسمين تخصصيين و78 طالباً. كانت هذه مجرد بداية سرعان ما تحولت بعدها لتصبح صرحاً أكاديمياً متكاملا يضم اليوم ثمانية أقسام تقدم 13 برنامجاً دراسياً. كما أن الجامعة تستعد، مع انطلاقة خريف 2025، لاستقبال أول دفعة من 100 طالب ضمن برنامجها للبكالوريوس في الذكاء الاصطناعي بمساريه الرئيسين: الأعمال والهندسة.

رؤيتنا في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي – كما أوضح ذلك عميدها البروفيسور تيموثي بالدوين – هي "رؤية من خلالها نحرص على تمكين طلابنا وأساتذتنا والمجتمع الأوسع للدفع بحدود تطور الذكاء الاصطناعي خِدمةً للعلم والإنسانية، بعيداً عن القيود التقليدية التي تعيق مواكبة وتيرة التطور السريع في هذا المجال".

وانسجاماً مع هذه الرؤية فإن الجامعة – ضمن استراتيجية وطنية هدفها قيادة الإمارات للجنوب العالمي في هذا المجال – تتمتع بكل المقومات التي تمكنها من تحقيق رسالتها. فقد نجحت الجامعة، بالفعل، في إرساء مكانة متميزة بفضل جمعها بين البحث العلمي في هذا المجال، وتطبيقاته العملية والالتزام بأخلاقيات تطوير هذه التقنية، متجاوزة بذلك النماذج التقليدية للجامعات العريقة.



برامج أكاديمية رائدة



تقدم الجامعة، من البكالوريوس إلى الدكتوراه، مجموعة من البرامج الأكاديمية في تخصصات تشمل الحوسبة الحيوية، والرؤية الحاسوبية، والتفاعل بين الإنسان والحاسوب، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات، والإحصاء وعلوم البيانات. كما تخطط الجامعة لإطلاق خمسة أقسام جديدة هذا العام من بينها قسم علم اتخاذ القرارات ونظم علم الوبائيات. يشار أيضاً إلى أن الجامعة، في السنة الجامعية 2024/2025، قد شهدت نمواً في عدد أعضاء هيئتها التدريسية بواقع فاق 80 عضواً، ومجموع 365 طالباً، وأكثر من 200 باحث وطالب ما بعد الدكتوراه.

وعَمَّا يميز البرامج التي توفرها الجامعة أوضح بالدوين أنه: "على عكس البرامج التقليدية في علوم الحاسوب التي تُكَيّف لتشمل الذكاء الاصطناعي، فقد صُممت برامجنا في الجامعة لتكون أصيلة ومبتكرة، ويُشكل فيها الذكاء الاصطناعي الجوهر والأساس وليس مجرد إضافة ثانوية".



رؤية تتجاوز التعليم التقليدي



لقد تطورت جامعتنا بوتيرة سريعة وفق رؤية واضحة، والأرقام التي حققتها لا تروي لوحدها قصتها الكاملة ورؤيتها التي لا تكتفي بتخريج علماء بيانات، بل تتجاوزها إلى العمل على إعداد قادة مؤهلين لريادة مجال الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لبَالدوين: "إننا في الجامعة لا نكتفي بتخريج مهندسين فحسب، بل إننا نقوم بإعداد مصممين، ورواد أعمال، وكوادر مؤثرة في صنع السياسات، ومبتكرين على استعداد لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وإبداع، وجاهزين لمواجهة أصعب التحديات".

وتضع الجامعة لهذا على رأس أولوياتها استقطاب الشباب من خلال برامج متنوعة منها برنامج الجامعة الصيفي لطلاب المدارس الثانوية الإماراتيين الذين يمكنهم من خلاله استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مشاريع عملية.

ومن هذا المنطلق، يرى بالدوين أنه "يجب دمج هذه التقنية في جميع مراحل التعلم انطلاقا من التعليم المبكر وصولا إلى التعليم التنفيذي، حتى نمكن المجتمع من فهم هذه التكنولوجيا والإسهام في تحديد أثرها، لأننا لسنا بحاجة إلى معرفة حساب التفاضل والتكامل لنستخدم هذه التقنية بشكل هادف".

وفي هذا الإطار، تطلق الجامعة هذا الخريف برنامج الماجستير المهني في الذكاء الاصطناعي التطبيقي، لغير المتخصصين الراغبين في توظيف هذه التقنية في مجالات مثل الطاقة، الرعاية الصحية، واللوجستيات. ويعكس هذا البرنامج قناعة الجامعة بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تخصص تقني، بل تحول جذري يتطلب فهماً واسعاً من المجتمع.





تأثير عالمي ومكانة متميزة





بفضل نهجها العلمي المتقدم وإسهاماتها في المصادر المفتوحة وإنتاجها البحثي الغزير، حازت الجامعة على مكانة مرموقة عالمياً، حيث تُصنف ضمن أفضل 10 جامعات في مجال الذكاء الاصطناعي وفق تصنيف CS Rankings – وتعكس هذه الإنجازات التزام الجامعة بقيادة الابتكار وتعزيز الفهم المجتمعي للذكاء الاصطناعي.



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