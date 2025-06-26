«خليفة الدولية لنخيل التمر» و«الزراعة المكسيكية» تتعاونان لتنظيم مهرجان للتمور

وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني - ديوان الرئاسة، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية، لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية 2025، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2025.

وجرت مراسم التوقيع أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة سانتياغو خوسيه أرجولو سانتوس، المنسق العام لوزارة الزراعة بالمكسيك، ممثلاً لمعالي وزير الزراعة المكسيكي، وسعادة لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من ممثلي الجانبين.

وأشاد سعادة سانتياغو أرجولو، بجهود دولة الإمارات في دعم قطاع النخيل والتمور على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمنًا دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، لهذا القطاع الإستراتيجي، الذي يشكل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

كما أكد متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمكسيك، مشيرًا إلى أن قطاع الأغذية الزراعية يمثل مسارًا فاعلًا لتحقيق حياة أفضل لشعبي البلدين، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

ونوّه بالمكانة الريادية التي حققتها دولة الإمارات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المهرجان يشكل منصة مهمة لمد جسور التعاون وتعميق الشراكة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الثقة الدولية التي باتت تحظى بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بوصفها منصة عالمية رائدة في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية، وذلك بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية 2025 سيشكل محطة نوعية جديدة ضمن سلسلة المهرجانات الدولية التي تنظمها الجائزة في عدد من الدول المنتجة للتمور، بهدف تعزيز تبادل الخبرات، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح آفاق أوسع لتسويق التمور المكسيكية إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والزراعية المستدامة.

