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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
26 يونيو 2025 18:28

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والمد الثاني عند الساعة 02:06 ،والجزر الأول عند 08:51 والجزر الثاني عند الساعة 19:46.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:36والمد الثاني عند الساعة 22:40، والجزر الأول عند الساعة 17:30والجزر الثاني عند الساعة 05:28.

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