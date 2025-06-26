بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة والصحة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، وضمن جهودها المتواصلة للتعريف بنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، ورشة عمل حول متطلبات السلامة والصحة المهنية للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، من المقاولين الذين تم حديثاً اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بهذا الشأن.

وناقشت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بهذا الأمر، حيث تم التطرق إلى البنود الرئيسية للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والهيكل التنظيمي للنظام، وأدوار وواجبات الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء نحو تطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حسب تصنيف الخطورة.

كما استعرضت الورشة نظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وطرق الإبلاغ عن الحوادث، وآلية رفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني، حسب متطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي.

وتم خلال الورشة فتح باب النقاش حول كيفية التطبيق الأمثل لهذه المتطلبات، لتحقيق الهدف السامي الذي تسعى إليه هذه اللوائح، ألا وهو حماية الأرواح والممتلكات، كما تم الرد على استفسارات المشاركين في الورشة، ومناقشة التحديات التي قد تواجههم أثناء عملية التطبيق، بما في ذلك التحديات المتعلقة بأتمتة مراقبة التطبيق، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.