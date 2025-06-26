«بيت الخير» تشارك في حملة «حظر العمل وقت الظهيرة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» مشاركتها في حملة حظر العمل وقت الظهيرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتوزيع 550 وجبة غذائية مرفقة بالمياه المبردة والعصائر على العمال في مواقع عمل مختلفة، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من تأثير درجات الحرارة العالية خلال أشهر الصيف.

وكثّفت الجمعية جهودها لتنفيذ مشروع «الطعام للجميع»، خلال موسم الصيف، والذي يتم من خلاله توزيع ما يزيد على 13200 وجبة غذائية متكاملة على العمال، بواقع 1100 وجبة بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، ضمن سعي الجمعية إلى توفير الدعم للفئات الأكثر حاجة.