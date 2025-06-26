«مهرجان المانجو 2025» ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم في مركز إكسبو خورفكان، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان المانجو السنوي 2025، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع المجلس البلدي وبلدية مدينة خورفكان، ويستمر حتى 29 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من المزارعين من مختلف إمارات الدولة وعدد من الشركات المتخصصة بالقطاع الزراعي والأسر المنتجة.

ويأتي المهرجان هذا العام تحت شعار «المانجو ثمرتنا ثروتنا»، ويهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية زراعية متميزة، ودعم الاقتصاد المحلي عبر تمكين المزارعين والأسر المنتجة، والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية وأساليب زراعتها المستدامة، إلى جانب صون التراث الثقافي الغني للدولة ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

ويتضمن الحدث عرضاً لما يزيد على 150 صنفاً من أنواع المانجو المحلية الفاخرة، التي تبرز التنوع الغني للإنتاج الزراعي في الدولة، إلى جانب تنظيم باقة من الفعاليات التراثية والثقافية ومجموعة من البرامج الإرشادية التي تهدف إلى رفع جودة الإنتاج المحلي وتبادل الخبرات بين المزارعين والمختصين في هذا القطاع الحيوي.

ويمثل مهرجان المانجو إضافة نوعية إلى سلسلة المهرجانات التراثية والزراعية التي تشهدها المنطقة الشرقية، ويرسخ مكانته كمنصة متكاملة لتسليط الضوء على جودة وتنوع المنتجات المحلية، ووسيلة فعالة لتعزيز الشراكات بين المزارعين والتجار.

وتشهد أيام المهرجان تنظيم عدد من المسابقات النوعية التي رُصدت لها جوائز قيّمة، أبرزها مسابقة «مزاينة المانجو» التي تقام في اليوم الأول وتشترط أن يكون الإنتاج محلياً من مزرعة أو حديقة المشارك مع تقديم نوع واحد خالٍ من العيوب وبوزن 4 كيلو غرامات فما فوق، فيما تخضع المشاركات الفائزة للكشف الميداني من قبل لجنة التحكيم لضمان نزاهة المنافسة.

ويفتح المهرجان أبوابه للزوار يومياً من الساعة 4:30 عصراً وحتى 10:00 مساءً، مقدماً تجربة غنية وحافلة بالفعاليات التفاعلية والعروض التراثية الحية التي تقدمها فرق شعبية إماراتية، إلى جانب تنظيم سحوبات يومية على جوائز متنوعة، كما يضم المهرجان مساحة واسعة للأنشطة العائلية وأركاناً تعليمية وتجريبية خاصة بالأطفال، مما يجعله وجهة متكاملة لجميع أفراد الأسرة.