«شرطة دبي» تطلق فعاليات معرضها التوعوي لمكافحة المخدرات الاثنين المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن انطلاق فعاليات المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي في الفتيستفال سيتي خلال الفترة من 30 يونيو إلى الـ 2 يوليو، بمشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وخدمة الأمين، والمركز الوطني للتأهيل، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، والدكتور عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي.

وأكد العميد عبد الرحمن المعمري حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما لهذا اليوم من دور مهم في وقاية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشر التوعية والإرشاد في المجتمع.