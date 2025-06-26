محمد بن طحنون: حماية المجتمع من خطر المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعد محطة مهمة لتأكيد الالتزام المستمر بحماية المجتمع من خطر المخدرات، الذي لا يهدد الأفراد فحسب، بل يقوّض استقرار الأسر، ويستنزف طاقات الأمة.

وأضاف أن شعار هذا العام «أسرة واعية.. مجتمع آمن» يلخص جوهر الوقاية، ويُبرز دور الأسرة مصدراً أول للحماية والتوجيه، مؤكداً أهمية دورها في المتابعة اليومية، واستشعارها المبكر لأي مؤشرات خطر، بما يشكل جدار الحماية الأول لأبنائنا وحمايتهم من الانجراف نحو تعاطي المخدرات.

وأشار إلى جهود شرطة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة لمكافحة المخدرات تشمل متابعة المعلومات الأمنية والضبط الميداني، إلى جانب التركيز على التوعية والتثقيف، بالشراكة مع الجهات التعليمية والاجتماعية، لافتاً إلى إيمان الشرطة بأن التوازن بين الإجراءات الأمنية والمبادرات التوعوية هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر المستدام.

واختتم اللواء محمد بن طحنون قائلاً: «إن بناء مجتمع آمن، يبدأ من البيت، ويتطلب وعياً مجتمعياً شاملاً، وتعاوناً وثيقاً بين جميع مؤسسات الدولة، وبهذه المناسبة، نؤكد استمرارنا في دعم كل جهد وطني يسهم في حماية أبنائنا، والحفاظ على أمن وسلامة مجتمعنا، سائلين المولى، عز وجل، أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفّق الجميع لما فيه أمن الوطن واستقراره».