«اقدر» ينظم ملتقى «تمكين الأسرة لحياة آمنة»

أبوظبي (وام)

نظم برنامج خليفة للتمكين - اقدر-، «ملتقى اقدر» بعنوان «تمكين الأسرة لحياة آمنة» وذلك ضمن فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025 الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويستمر حتى 29 يونيو الحالي في غاليريا مول بأبوظبي.

وشهد «ملتقى اقدر» حضوراً من مجندي الخدمة الوطنية وممثلين عن مؤسسات وجهات تربوية وصحية وأمنية بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجالات الدعم النفسي والأسري والعلاج والتأهيل.

وتركز «ملتقى اقدر» على محور رئيسي يتمثل في طرق الوقاية من المخدرات وتمكين الأسرة لحماية الأبناء، وذلك انطلاقاً من إيمان برنامج خليفة للتمكين - اقدر بدور الأسرة المحوري في بناء جيل واعٍ ومحصّن من المخاطر السلوكية والاجتماعية. كما سلّط الضوء على أساليب تربوية فعالة تقلل من خطر المؤثرات السلبية.