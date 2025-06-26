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علوم الدار

«اقدر» ينظم ملتقى «تمكين الأسرة لحياة آمنة»

جانب من الحضور خلال الملتقى (وام)
27 يونيو 2025 01:08

أبوظبي (وام)

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نظم برنامج خليفة للتمكين - اقدر-، «ملتقى اقدر» بعنوان «تمكين الأسرة لحياة آمنة» وذلك ضمن فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025 الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويستمر حتى 29 يونيو الحالي في غاليريا مول بأبوظبي.
وشهد «ملتقى اقدر» حضوراً من مجندي الخدمة الوطنية وممثلين عن مؤسسات وجهات تربوية وصحية وأمنية بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجالات الدعم النفسي والأسري والعلاج والتأهيل.
وتركز «ملتقى اقدر» على محور رئيسي يتمثل في طرق الوقاية من المخدرات وتمكين الأسرة لحماية الأبناء، وذلك انطلاقاً من إيمان برنامج خليفة للتمكين - اقدر بدور الأسرة المحوري في بناء جيل واعٍ ومحصّن من المخاطر السلوكية والاجتماعية. كما سلّط الضوء على أساليب تربوية فعالة تقلل من خطر المؤثرات السلبية.

برنامج خليفة للتمكين
الإمارات
وزارة الداخلية
ملتقى الوقاية من المخدرات
مجلس مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
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