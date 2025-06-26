شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية، التي تشمل تخفيض 35% من قيمة المخالفة في حال تم دفعها خلال 60 يوماً من ارتكابها، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوماً، ولمدة سنة واحدة من تحرير المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة.

وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين، من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي: إن حملة «بادر واستفد»، تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين، وتوضيح قنوات الخدمة لهم والتي تم تجهيزها بإمكانات متطورة بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، أن «بادر واستفد» اهتمت بتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية، كما ركزت على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين.



شروط وخطوات

ولفت العقيد الجنيبي إلى شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات، هي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الاسلامي، والاتصال مباشرة بالبنك الذي يقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.