برعاية منصور بن زايد.. شخبوط بن نهيان يشهد حفل تخريج طلبة «مدارس الإمارات الوطنية» بمجمعات أبوظبي

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، احتفال «مدارس الإمارات الوطنية» بتخريج الدفعة 18 من طلبة مدارسها في كلٍ من مجمعات «مدينة أبوظبي» و«مدينة محمد بن زايد» و«مدينة العين» في أبوظبي، البالغ عددهم 664 طالباً وطالبة.

حضر الاحتفال معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والدكتور عبدالله مغربي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة «اتحاد الإمارات للجوجيتسو». وتضمن الحفل عرض فيلم قصير سلّط الضوء على مسيرة «مدارس الإمارات الوطنية» وإنجازاتها كصرح تعليمي رائد محلياً وإقليمياً ودولياً.

نقلات نوعية

وأعرب معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على اهتمامه المتواصل بتطوير المنظومة التعليمية في الدولة، كما ثمّن معاليه الرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في ترسيخ مكانة «مدارس الإمارات الوطنية» كنموذج وطني رائد، يُسهم في إعداد جيل واعٍ، يعتزّ بهويته الوطنية وقيمه الأصيلة، ومؤهّل بجدارة لمواكبة متطلّبات عصر المعرفة والتطور.

وأشار معاليه إلى أن المدارس تشهد نقلات نوعية بتأسيس «مراكز التدريب التقني والمهني» وإطلاق «برنامج المنح الدراسية للمتفوقين والموهوبين»، وتعزيز الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، وإقامة المخيمات الصيفية لدعم الطلبة المتميّزين سلوكياً وأكاديمياً، إضافةً إلى توفير بيئة تعليمية متميّزة، مدعومة بكوادر أكاديمية وإدارية عالمية، وبنية تحتية متطورة، وشراكة فاعلة مع أولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية.

الدفعة الأكبر

من جانبه، عبّر لاتشلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، عن ترحيبه بالحضور في حفل تخريج دفعة سنة 2025، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ المدارس، حيث تضمّ 930 خريجاً وخريجة من مجمعات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، وأكّد أن «مدارس الإمارات الوطنية»، التي تأسست برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واصلت تطورها وازدهارها تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حتى أصبحت منارة للتميّز والابتكار في التعليم، مضيفاً أن المدارس خرّجت حتى اليوم أكثر من 5000 طالب وطالبة، يُسهمون بفاعلية في خدمة الوطن وتنميته، ويُجسّدون القيم الراسخة التي تأسست عليها المدرسة.

ودعا ماكينون الخريجين إلى الاقتداء بتوجيهات القيادة الرشيدة، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن «الثروة الحقيقية للوطن تكمن في الشباب الذي يتسلّح بالعلم والمعرفة».

كلمة الخريجين

ألقت الطالبة فاطمة جاسم الزعابي كلمة نيابةً عن الخريجين، عبّرت فيها عن شكرها للقيادة الرشيدة على رعايتها مسيرة النهضة، مؤكدةً أن التخرّج يُمثّل بدايةً لمرحلة جديدة من التحصيل العلمي والمساهمة في خدمة الوطن.

وفي ختام الحفل، قام معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بتكريم الخريجين، كما قدّم معالي أحمد بن محمد الحميري هدية تذكارية لمعاليه تقديراً له لتشريفه حفل التكريم.

يُذكر أنه تم افتتاح «مجمع مدينة محمد بن زايد» بإمارة أبوظبي سنة 2002، وهو أول مجمعات أبوظبي، تلاه «مجمع مدينة العين» سنة 2006، و«مجمع مدينة أبوظبي» سنة 2008، وتُعدّ برامجه الأكاديمية مرخصة بالكامل كمدرسة بكالوريا دولية (IB)، وقد بلغ عدد خريجيها لهذه السنة 664 طالباً وطالبة، وتفخر المجمعات بمشاركاتها المتعدّدة في خدمة المجتمع، إذ حازت على عدد من الجوائز على مستوى الدولة، كما نال طلبتها ومعلموها عدداً من الجوائز في مختلف المجالات.