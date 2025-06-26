استشاري «تريندز» يعتمد رؤية واستراتيجية معهد تريندز الدولي للتدريب

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة استراتيجية تعكس التزام «تريندز» بالتميّز والابتكار في بناء القدرات.. اعتمد المجلس الاستشاري لمركز تريندز للبحوث والاستشارات رؤية ورسالة واستراتيجية معهد تريندز الدولي للتدريب، والتي تهدف إلى إرساء معايير تدريبية عالمية، وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة للمجتمع.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية طموحة يسعى من خلالها المعهد إلى أن يكون مركزاً دولياً رائداً في مجال التدريب المتخصص، وتطوير الكفاءات، وبناء الشراكات الدولية مع أرقى المعاهد والجامعات حول العالم، بما يُعزز مكانته باعتباره محوراً عالمياً للتدريب المبتكر الذي يواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.

وتهدف الرؤية الجديدة إلى توفير برامج تدريبية ذات جودة عالية تتسم بالتنوع والابتكار، وترتكز على احتياجات السوق، كما تسعى الرسالة إلى بناء بيئة محفزة للتعلّم، تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات، وتعمل على تمكين الأفراد من التقدّم، وتحقيق التميّز في مختلف المجالات.

كما ترتكز استراتيجية معهد تريندز الدولي للتدريب على 6 محاور أساسية، هي تحديد الأهداف والاحتياجات التدريبية من خلال دراسات وتحليلات دقيقة لمتطلبات السوق، وتطوير البرامج التدريبية بشكل مستمر، لتكون مواكبة للتغيرات التكنولوجية والمعرفية، وتوظيف وتطوير الكوادر التدريبية لضمان تقديم محتوى احترافي يلبي المعايير الدولية، وتفعيل منظومة إدارة الجودة والتقييم لقياس الأثر وتحسين الأداء، والتركيز على الاستدامة من خلال نموذج تشغيلي فعّال يضمن استمرارية وتوسّع المعهد، وبناء علاقات وشراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والهيئات المجتمعية، محلياً ودولياً.

ويحرص المعهد على تقديم خدمات دعم متكاملة تشمل الإرشاد المهني والتوجيه الفردي وتقييم الأداء، لتأهيل المتدربين، وتمكينهم من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية تستهدف طلاب الجامعات الدولية، ومنحهم الفرص المميزة للالتحاق ببرامج متقدمة في مقر المعهد.



نموذج جديد

وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن اعتماد هذه الاستراتيجية يمثل لحظة مهمة في مسيرة المعهد نحو تقديم نموذج تدريبي جديد يتجاوز التوقعات. وأكد أن الاستثمار في الإنسان يعني الاستثمار في المستقبل، بل هو الطريق إليه، مشدداً على أن مركز تريندز الدولي للتدريب، وعبر رؤيته واستراتيجية وشراكاته يعمل على تطوير منهجيات تدريبية مبتكرة تنطلق من فهمنا العميق للتحولات العالمية في سوق العمل».

بدوره، أعرب الباحث سلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب عن تطلعه إلى أن يكون معهد تريندز بيئة تدريبية ملهمة وجاذبة للكفاءات المحلية والدولية، مشدداً على أن رؤية المعهد تستند إلى الابتكار، وشراكاته تمتد عالمياً، وسيواصل تمكين المتدربين بكل ما يحتاجونه ليكونوا قادة في مجالاتهم.