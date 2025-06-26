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«الشارقة للتعليم» تطلق مبادرة مختبر القيادات لحضانات الشارقة الحكومية

جانب من فعاليات المبادرة (من المصدر)
27 يونيو 2025 01:11

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت أكاديمية الشارقة للتعليم صباح أمس الأول الدورة الأولى من مبادرة «مختبر القيادات» المخصّصة لقيادات حضانات الشارقة الحكومية، تحت شعار «أفكار تصنع الأثر». وتهدف المبادرة إلى إكساب قيادات حضانات الشارقة الحكومية المعارف والمهارات اللازمة في مجال التخطيط التشاركي المبني على البيانات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في حضانات الشارقة الحكومية.
تضم المبادرة سلسلة من المحطات التفاعلية والتجريبية، التي تم تصميمها بعناية لدعم القيادات التربوية على مستوى حضانات الشارقة، من خلال تمكينهن من القراءة العميقة لبيئة الحضانة، وفهم احتياجات الطفل، وتحديد التحديات والفرص المتاحة، بعيداً عن التعميم، ما يعزز قدرة القائدة على اتخاذ قرارات قائمة على بيانات واقعية. 
وقالت خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم: سلسلة «مختبر القيادات» تم تصميمها خصيصاً لتمكين قيادات حضانات الشارقة الحكومية من خلال تعزيز معارفهن ومهاراتهن في مجال التخطيط التشاركي المبني على البيانات».

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