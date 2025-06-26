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عبدالله بن بيّه: الهجرة النبوية ترسّخ قيم الصبر والثبات

عبدالله بن بيّه
27 يونيو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي العلّامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هـ: «يسرني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، أن أرفع، باسم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات الكريم، وجميع المسلمين في العالم.
وأضاف: إنَّ هذه المناسبة العطرة، التي نستذكر فيها الهجرة النبوية المشرفة، وما تمثله من قيم الصبر والثبات، والتوكل والإيمان، هي فرصة عظيمة للتأمل في سيرة خير الخلق صلى الله عليه وسلم، واستلهام الدروس الشريفة والمعاني المنيفة التي تتجدد على مر العصور والأزمان.
نسأل الله تعالى أن يجعل عامنا المقبل عاماً مباركاً وأن يديم فيه على دولة الإمارات نعمة الأمن، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة وشعبها الكريم. وكل عام وأنتم بخير.

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