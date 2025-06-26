«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

القاهرة (الاتحاد)

شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي عقدت أمس، في القاهرة، للتحضير للجلسة الخامسة الختامية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، المقرر عقدها غداً السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكلاً من: ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، وشارك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، حيث جرى مناقشة التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، والاطلاع على مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2024، ومناقشة آلية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.