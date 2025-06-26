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علوم الدار

خليفة بن محمد: عام هجري جديد نستذكر فيه معاني الخير للبشرية

خليفة بن محمد: عام هجري جديد نستذكر فيه معاني الخير للبشرية
27 يونيو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب» التطوعية، كافة الإماراتيين، والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد (1447)، داعياً أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركات على وطننا الغالي، وقيادته الرشيدة.
واستذكر في هذه المناسبة، السيرة النبويّة المباركة، وما قدّمه رسولنا محمد، صلّى الله عليه وسلم، في هجرته الشريفة من مكة إلى المدينة، من أعظم صور الإيمان والتضحية والصبر، والتي غيّرت بمعانيها الجليلة مجرى التاريخ، وحققت أهدافاً عظيمةً انعكست أمناً واستقراراً، وحملت معاني الخير والقيم الإنسانية لتعم البشرية أجمع.

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