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مجلس محمد بن حمد الشرقي يناقش دور الأسرة في استثمار الإجازة الصيفية

مجلس محمد بن حمد الشرقي يناقش دور الأسرة في استثمار الإجازة الصيفية
27 يونيو 2025 00:19

الفجيرة (وام) نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، جلسة توعوية بعنوان «مسؤولية الأسرة في استثمار الإجازة الصيفية».
واستضافت الجلسة كلاً من الدكتور حمد المطيري، عضو هيئة التدريس بكليات التقنية العليا، والدكتور فيصل الحفيتي، المحامي والمستشار القانوني، حيث قدّما رؤية متكاملة حول دور الأسرة في استثمار الإجازة الصيفية بصورة بناءة، من خلال إيجاد بيئة محفّزة تجمع بين الترفيه والتعليم، وتسهم في تعزيز القيم الأخلاقية وتطوير المهارات لدى الأبناء.
وتطرّق المتحدثان إلى عدد من المحاور الجوهرية، أبرزها التعامل مع الفراغ كفرصة للتنمية، وأدوار الأسرة الأساسية خلال الإجازة، وأفكار عملية لاستثمار الوقت، البدائل الذكية عن الشاشات والألعاب الإلكترونية، وأهمية التخطيط الأسري المسبق للإجازة.
من جانبه، أكّد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي ينظمها المجلس، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف تمكين الأسرة من أداء دورها التربوي، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأبناء. وشهدت الجلسة حضوراً من الأهالي والمهتمين بمجال التربية والأسرة في المنطقة.
 

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