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الإمارات تدين بشدة الاعتداء على بعثة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

الإمارات تدين بشدة الاعتداء على بعثة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى
27 يونيو 2025 18:22

 ‎أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، في منطقة بيراو، والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة الدولية من زامبيا وإصابة آخر.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.‎
وأكدت الوزارة على أن استهداف البعثات الأممية والإنسانية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشددة على دعم دولة الإمارات الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به البعثة في تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحية، ولجمهورية زامبيا وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب، مجددة تضامنها مع الأمم المتحدة وبعثاتها الإنسانية والدول المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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