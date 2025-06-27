الحرس الوطني ينقذ 4 أشخاص جنحت دراجاتهم المائية قبالة سواحل أبوظبي

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس السواحل بالحرس الوطني عملية إخلاء ناجحة لأربعة أشخاص إثر جنوح دراجاتهم المائية في منطقة مياه ضحلة قبالة سواحل أبوظبي، وبفضل الجاهزية العالية لقيادة الحرس الوطني، تمكّنت فرق البحث والإنقاذ من تحديد موقعهم وإخلائهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحثت قيادة الحرس الوطني مرتادي البحر على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية الوسائل البحرية، وإجراء الفحوصات الدورية لها، مع الالتزام بإجراءات السلامة واصطحاب معدات الإنقاذ اللازمة، مؤكدة أهمية التواصل عبر خط الطوارئ البحري "996" في الحالات الطارئة.