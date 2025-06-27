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ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك

ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
27 يونيو 2025 19:09

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم في العاصمة البيلاروسية مينسك، فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على هامش مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي.

وفي مستهل اللقاء، نقل سموّه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق دوام الرخاء والرفعة والرقي.
من جانبه، حمّل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

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وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعدد من المحاور التي يبحثها اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، حول أهمية تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة لمختلف الدول والشعوب.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
روسيا
فلاديمير بوتين
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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