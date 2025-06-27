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«شرطة أبوظبي» تحذّر من السلوكيات الخطرة عند بوابة «درب» للتعرفة المرورية

التحذير جاء بعد رصد مخالفات من خلال أنظمة المراقبة الذكية (من المصدر)
28 يونيو 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم التوقف على كتف الطريق إلا في حالات الطوارئ، خصوصاً في محيط بوابة «درب» للتعرفة المرورية، وذلك بعد رصدها لمخالفات مرورية من خلال أنظمة المراقبة الذكية.
وأوضحت المديرية أن بعض السائقين يتوقفون بشكل غير مبرر على كتف الطريق انتظاراً لفترة الإعفاء من الرسوم، مما يشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق ويؤثر سلباً على انسيابية الحركة المرورية.
وأشارت المديرية إلى رصد سلوكيات مرورية خطرة، من بينها الانحراف المفاجئ وعرقلة حركة السير والدخول غير المصرح به إلى مواقف حافلات النقل العام.
وحثّت المديرية السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وتجنب ارتكاب مخالفات مثل الوقوف الخاطئ وعرقلة حركة السير، حيث تبلغ كل منهما 500 د.إ، كما أكدت أن الانحراف المفاجئ يُعد من المخالفات المرورية الخطرة، وتبلغ 1000 د.إ مع تسجيل 4 نقاط مرورية، في حين تبلغ قيمة مخالفة استخدام مسارات أو مواقف الحافلات المخصصة 400 د.إ، وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.
وذكرت «شرطة أبوظبي» أنه تم رصد هذه السلوكيات عبر الأنظمة الذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.

بوابات التعرفة المرورية
نظام التعرفة المرورية
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