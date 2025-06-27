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ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته إلى جمهورية بيلاروسيا

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته إلى جمهورية بيلاروسيا
27 يونيو 2025 22:02

اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته إلى جمهورية بيلاروسيا الصديقة، شارك خلالها سموّه في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".
وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب البيلاروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.

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