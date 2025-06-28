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علوم الدار

منطاد الإمارات يحلق في سماء روسيا

منطاد الإمارات يحلق في سماء روسيا
28 يونيو 2025 12:53

 يشارك فريق منطاد الإمارات في النسخة الثالثة من مهرجان الأخوة الروسي الدولي للطيران بالمناطيد، الذي انطلق من مدينة "نجني نوفغورود" الروسية ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة تضم فرقاً من بلغاريا وسلوفاكيا وبيلاروسيا وأرمينيا، إلى جانب عدد من الفرق الروسية.
وأكد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاركة الفريق تتجاوز الجانب الرياضي لتمثل مهمة للتعريف بالثقافة الإماراتية وإبراز عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن الفريق قدم عروضا جوية حرة بحضور مسؤولين ووسائل إعلام روسية.
وأشاد المنصوري بالاهتمام التي حظيت به المشاركة من القيادة الروسية، مثنيا على التفاعل الجماهيري الواسع من الشعب الروسي مع الفعاليات والعروض الليلية التي يقدمها الفريق على مدى أيام المهرجان .
وأوضح أن هذه المشاركة في روسيا تأتي ضمن الجولة الدولية الثانية للفريق، والتي انطلقت من مدينة بريستول البريطانية بهدف نشر الثقافة العربية والإسلامية العريقة في مختلف دول العالم.

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