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علوم الدار

قرقاش: طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي بعد الاعتداء على قطر

قرقاش: طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي بعد الاعتداء على قطر
28 يونيو 2025 13:16

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن إيران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي بعد الاعتداء على قطر.
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «وقفت دول الخليج ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي. ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعاً».
وأضاف: «واليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قرقاش
أنور قرقاش
إيران
قطر
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