الأحد 29 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مطار الشارقة يستعد لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر في ذروة الصيف

مطار الشارقة يستعد لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر في ذروة الصيف
28 يونيو 2025 14:56

أعلن مطار الشارقة جاهزيته التشغيلية الكاملة لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر خلال ذروة موسم السفر الصيفي، وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 يوليو المقبل، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة.

وفي إطار خطة متكاملة، قامت هيئة مطار الشارقة الدولي، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وتكثيف جهود فرق العمل على مدار الساعة وتوجيه المسافرين نحو استخدام الخدمات الذكية والتقنيات المبتكرة لتسهيل الإجراءات.

وتشمل الاستعدادات تحديثاً للمنظومة الأمنية وتطويراً للجوانب اللوجستية والصحية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران.

أخبار ذات صلة
مطار الشارقة يدعو جميع المسافرين إلى متابعة آخر تحديثات رحلاتهم الجوية
مطار الشارقة يستعرض خدماته اللوجستية في معرض أوروبا للشحن الجوي

ووجه المطار دعوة للمسافرين بضرورة الحضور قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم لتفادي أي تأخير محتمل، مع أهمية التحقق المسبق من تحديثات الرحلات مباشرة مع شركات الطيران.

وأكدت الهيئة التزامها الراسخ بتوفير أفضل مستويات الخدمة وفق أعلى معايير السلامة، بما يرسخ مكانة مطار الشارقة كوجهة مفضلة وركيزة أساسية في حركة السفر على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
مطار الشارقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك لأوائل الثانوية العامة تفوقهم
اليوم 12:08
شفيونتيك ترتقي إلى المركز الرابع في «تصنيف المحترفات»
الرياضة
شفيونتيك ترتقي إلى المركز الرابع في «تصنيف المحترفات»
اليوم 17:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:07
دي ماريا.. العمر مجرد رقم في مونديال الأندية
الرياضة
دي ماريا.. العمر مجرد رقم في مونديال الأندية
اليوم 17:00
أرشيفية
الترفيه
أداة ذكاء اصطناعي تكشف 9 أنواع من الخرف بفحص واحد
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©