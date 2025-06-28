أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم السبت، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.2 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.2 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 49.2°C in Sweihan (Al Ain) at 14:45 UAE Local time. pic.twitter.com/TDNDYut53B — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 28, 2025