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علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
28 يونيو 2025 16:53

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم السبت، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.2 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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