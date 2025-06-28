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علوم الدار

عمر الدرعي يشارك في احتفال الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا

عمر الدرعي خلال مشاركته في الاحتفال
28 يونيو 2025 17:22

شارك معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في الاحتفال الرسمي الذي نظمه الاتحاد الديني الإسلامي في جمهورية بولندا، بقرية بوهونيكي، أمس الجمعة، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الاتحاد.
حضر الاحتفال محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات في جمهورية بولندا، ومحمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
وأشاد معالي الدرعي، في كلمة له خلال الاحتفال، بالتنوع الديني والتعدد الثقافي، والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات في بولندا، منوهاً بنجاحات وإنجازات الاتحاد الديني في جمهورية بولندا وحرصه على رسم ملامح مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة، ليظل هذا البلد نموذجاً في التعايش والتفاهم.
وانطلاقاً من علاقات التعاون والصداقة الإماراتية - البولندية، استعرض معاليه تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم الاعتدال والقيم الإنسانية، وتأهيل الأئمة، ومأسسة الخطاب الديني، وإنتاج محتواه السليم، وحماية هذه الخصوصية الثقافية الدينية الرائعة، حرصاً على الاستفادة منها، والعمل على استدامتها في المستقبل خاصةً مع التحديات الجديدة والعوالم الرقمية التي تزخر بكثيرٍ من المحتويات والمعلومات المتضاربة.
وقدم الدكتور الدرعي ومضاتٍ مضيئةً وثوابت قامت عليها تجربة الإمارات في إعلاء قيم التعايش والتسامح في مجتمعها، لتكون نبراساً في هذا الشأن، مؤكداً أن الإسلام يحث على مصلحة الوطن والالتزام بقوانينه وأنظمته وخدمته بهمةٍ وإخلاصٍ وانتماءٍ وتفان، مع الحرص على ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، ضمن إطارٍ من الاحترام المتبادل والانفتاح الحضاري، في سلام وتآلف وتعايش.

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المصدر: وام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
بولندا
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