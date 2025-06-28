حالة الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:19، والمد الثاني عند الساعة 03:40، والجزر الأول عند 10:08، والجزر الثاني عند الساعة 21:27 .

ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:53، والمد الثاني عند الساعة 00:19، الجزر الأول عند الساعة 19:02، والجزر الثاني عند الساعة 06:46.