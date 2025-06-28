«ملتقى الوقاية من المخدرات 2025» يواصل فعالياته لليوم التاسع

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تواصل فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025 في يومه التاسع، وسط مشاركة مجتمعية كبيرة من مختلف فئات المجتمع، وبخاصة الأسر لكونهم الخط الأول.

وشهد الملتقى الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، تنظيم عدد من الجلسات الاستشارية وورش العمل المتخصصة، التي ركزت على محاور تضمنت: جلسات استشارية، وبيت الوعي حصن الأمان، وصناع المستقبل، وشاشة اليوم تزرع قرارات الغد، ودور الوالدين في الكشف والتدخل المبكر، إضافة إلى ورشة حول التربية الإيجابية تصنع شباب واعي، وقيادة الشباب والتأثير المجتمعي، وجلسة رفقاء الخير يصنعون مستقبلاً مشرقاً.

وقالت لمياء الزعابي، رئيس قسم الوقاية من المخدرات بوزارة الداخلية، لـ«الاتحاد»: شارك مجلس الأمن السيبراني ضمن فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، حيث نظم جلسة بعنوان "أساسيات الأمن السيبراني حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي" بهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع مما يشكل درع أمان للوطن أيضاً. كما تم عمل ورشة نقاشية حول دور الإعلام في بث الرسائل الإيجابية، مع تصحيح المعتقدات الشائعة والمتداولة بشكل خاطئ في المجتمع، ودور الإعلام في نشر الثقافة الصحيحة».

وأوضحت: «من خلال ذلك، دخلنا بعمق في تفاصيل مهمة، وما هي الأمور التي تصرح بها أو لا تصرح بها، بحيث لا يكون هناك شيء يؤثر على أصدقائنا من حيث المعتقدات الخاطئة والمتداولة في المجتمع. ثم تم التطرق للترويج الإلكتروني وكيفية التصدي لهذه الآفة. كما تطرقنا إلى الحديث عن دور الأسرة والرياضة بشكل كبير في المجتمع، كما ساهم الأمن السيبراني في إعطاء صورة تتكلم عن أهمية دور الرياضة بين الناس. وكيف يكون شكل الروتين في الحياة للأبناء وكيف يمكن للرياضة مساعدة الأشخاص الذين دخلوا في طريق التعاطي ودورها الفعال في جانب التعافي. وكيف للرياضة دور في طرد السموم من جسم الإنسان».

وأضافت الزعابي: «أطلقنا قبل أسبوعين جائزة عن الوقاية وهي نوع من التوعية بحيث نجعل الناس مبدعين ومبتكرين، ويكون ذلك بعمل فيديوهات مبتكرة، فيها نوع من الإبداع توصل رسالة للجمهور، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الذي يحقق أفضل فيديو توعوي وأفضل منشور توعوي للوقاية من المخدرات، موضحة أنه استناداً على الأدلة والمعايير التي تم وضعها هو الرجوع لمرجعية دليل الوالدية للوقاية من المخدرات وام وضع QR للاستفادة منه».

وتابعت: «اليوم، تشكلت اللجنة المعنية بجائزة أفضل فيديو توعوي أو منشور توعوي، وهي عبارة عن 16 شخصاً متخصصاً ضمن فريق العمل في جميع المجالات. ثم قمنا، بفرز المشاركات، والتي تضمنت 55 مشاركاً، ومن خلال هذه الجائزة، سيتم اليوم تقييم هذه الفيديوهات المشاركة وستعلن الفيديوهات الفائزة في الغد».

وأشارت الزعابي إلى أنه تم تشكيل اللجنة لعملية التقييم، والتي شاركت في التقييم وورشة العمل معاً.

وبيّنت: «رأينا بعض النماذج الجزئية التي ستظهر في المجتمع، والتي كانت رسائلها ومحتواها جميلة».

ولفتت إلى أن هناك نماذج لا يمكن أن تظهر في المجتمع، ولكن يمكن استخدامها في مراكز العلاج أو المؤسسات العقابية والإصلاحية لأن البرنامج أو المحتوى التوعوي المتخصص لفئات كانت متعاطية وتم التعافي فيها فهي من الممكن أنها تعرض كمثال أو تجربة جيدة لأخذ هذه الفئة.

وختمت الزعابي بقولها: «نحن كمجتمع إماراتي وتحت ظل القيادة الرشيدة نمضي قدماً نحو نهج صحي، حيث تهتم بالصحة النفسية وبجودة العمل والارتقاء بجودة الحياة».