نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي بشرطة دبي يتفقد سير العمل في «البرشاء»

دبي (الاتحاد)



تفقد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع اللواء حارب محمد الشامسي، بحضور العميد ماجد السويدي مدير مركز شرطة البرشاء، وعدد من الضباط، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال العام الماضي، حيث حقق المركز نسبة 100% في تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات، ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب. والاطلاع على النتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة.

واستمع إلى شرح حول نتائج الفرق الأمنية، والهادفة إلى ضبط أمن الطريق والحد من الظواهر المرورية السلبية، وضبط المخالفين، وذلك عبر نقاط تفتيش توزع في مختلف مناطق اختصاص المركز، حيث تم ضبط وحجز 656 سكوتراً بسبب خرق سائقيها للقوانين المرورية.

وثمن اللواء الشامسي الدور الذي يقوم به قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد منتسبي المركز، من خلال المبادرات الموحدة على مستوى مراكز الشرطة، ومن ضمنها مبادرة تواصل وتراحم، والدعم اللوجستي والاجتماعي، والتحفيز الوظيفي، والصحة النفسية والجسدية، والتدريب والتأهيل، الأمر الذي أدى إلى تحقيق السعادة الوظيفية بنسبة 97% في العام الماضي، كما بلغت نسبة تكريم وتحفيز الموظفين 100% في العام الماضي، وبلغت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم 90% خلال ذات الفترة.