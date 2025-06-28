شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري والوقاية من المخدرات بمجلس الرحبة

أبوظبي (الاتحاد)



نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، مجلساً للتوعية في مجلس الرحبة بإمارة أبوظبي، وبحضور عدد من أفراد المجتمع، وذلك ضمن مبادرات «عام المجتمع».

وتحدث في المجلس المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالوصول إلى أكبر شريحة من السائقين عبر مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والمجالس، من خلال أنشطة وفعاليات ومحاضرات التوعية بالتركيز على أمن وسلامة المشاة.

وأوضح المقدم الظاهري أن المديرية تنفذ أنشطة توعية شاملة للسائقين ومستخدمي الطريق وللمجتمع عموماً، حول مخاطر الانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها، لافتاً إلى أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يعد من السلوكيات الخطيرة التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على زيادة الوعي بالالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة السير والمرور والقيادة الآمنة، وتجنب إحداث الضجيج والإزعاج والتهور أثناء قيادة المركبة، محذراً من خطورة ترك الأطفال في المركبات، تجنباً لحوادث الاختناق، وعدم ترك المركبة وهي في حالة تشغيل، تفادياً لتعرضها للاشتعال أو لأي أسباب أخرى.

وشدد المجلس على خطورة السلوكيات والتصرفات السلبية أثناء قيادة المركبة على الطريق على السلامة المرورية، مؤكداً الحرص على ترسيخ قيمة احترام قانون السير والمرور، إلى جانب الإسهام في تعزيز سلوكيات السائقين في الإمارة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية.

من جانبه، ثمن الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير فرع التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية، التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ حملة «لا تتردد افسح الطريق لمركبات الطوارئ فوراً»، لتقديم رسالة توعية إنسانية.

من جهته، حذر الرائد حمد سيف اليحيائي، مدير فرع التقييم ودراسة الحالة بمديرية مكافحة المخدرات، من خطورة الفراغ وأصدقاء السوء ودورهم السلبي في جر المراهقين لهاوية تعاطي وإدمان المخدرات خلال الإجازة الصيفية.