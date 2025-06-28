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علوم الدار

«أبوظبي للتعليم والتدريب» ينظِّم «سكِلز كامب» لتعزيز القدرات الوطنية

إكساب الطالب مهارات العصر ( من المصدر)
29 يونيو 2025 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

ينظِّم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برنامج «سكِلز كامب»، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 24 يوليو 2025 في أبوظبي والظفرة والعين، بهدف تعزيز وتطوير المهارات التقنية والمهنية لدى المواطنين في مختلف الفئات العمرية.
ويقدِّم برنامج «سكِلز كامب»، مجموعة متنوّعة من الدورات وورش العمل لتطوير 19 مهارة تقنية ومهنية مختلفة. ويستهدف البرنامج المواطنين من طلبة المدارس والجامعات، ومختلف فئات المجتمع الإماراتي.
ويُقام البرنامج في المؤسسات التعليمية التابعة للمركز، ويقدّم التدريب بإشراف خبراء متخصِّصين في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، مما يوفِّر بيئة تدريبية تفاعلية ممتعة ومفيدة 
 ويأتي تنظيم هذا البرنامج، في إطار حِرص المركز على تطوير القدرات الوطنية وتعزيز مهارات المواطنين التي تتوافق مع المعايير العالمية، ويدعم توجُّهات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
ويُقام البرنامج خلال عطلات الصيف والشتاء، ويقدِّم للمشاركين فرصة اكتساب مهارات جديدة وصقل قدراتهم المهنية في بيئة تعليمية محفِّزة.
ويُقام البرنامج الصيفي خلال الفترة من 30 يونيو إلى 24 يوليو، في مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع محمد بن زايد في أبوظبي، وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فرع بني ياس في أبوظبي، وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فرع العقابية في منطقة العين، وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فرع بينونة، في منطقة الظفرة.
ويستقبل البرنامج الصغار من الصف السادس إلى الصف التاسع، والكبار من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، وطلبة الجامعات. وتزامناً مع عام المجتمع في الدولة، خُصِّصت ورش تدريبية تتضمن ثلاث مهارات للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف الخامس، ولأفراد المجتمع من عمر 24 عاماً فما فوق.
وتشمل المهارات التي يقدِّمها البرنامج، الرعاية الصحية والاجتماعية، وأنظمة التحكُّم الصناعي، وتقنية التصميم الصناعي، وحلول برمجيات الشركات، والرسم الهندسي الميكانيكي، والدهان والديكور، والتبريد والتكييف، والطاقة المتجددة، وتقنيات الويب، واللحامة، والطباعة والتصميم ثلاثي الأبعاد، وتقنية السيارات، والروبوتات ذاتية الحركة، وصبغ السيارات، والنحت باستخدام الحاسوب، والخراطة باستخدام الحاسوب، وأنظمة التحكُّم في المنازل الذكية، والإلكترونيات، وتقنية التصميم الجرافيكي.

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