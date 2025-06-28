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علوم الدار

«إكبا» يستعرض جهود الاستدامة في «إيكو إكسبو»

مشاركون في المعرض في صورة جماعية (من المصدر)
29 يونيو 2025 01:37

طشقند (الاتحاد)

اختتم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، مشاركته الاستراتيجية في معرض «إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2025»، الذي أُقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وفي إطار التقدير الأوسع لإسهامات المركز، منحت حكومة أوزبكستان الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة للمركز، وسام الشرف «تابيات حيموياشيسي» (حامي الطبيعة). وقد سلّم الوسام معالي عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، خلال حفل رسمي نُظم على هامش المعرض، تقديراً لدور الدكتورة الزعابي الريادي في الاستدامة البيئية والزراعة المقاومة للمناخ.
وشملت مشاركة  «إكبا»، تنظيم ندوة رفيعة المستوى، بالتعاون مع وزارتي البيئة في أوزبكستان وكازاخستان، بعنوان «إعادة تصور القدرة على التكيّف من خلال روابط الزراعة الملحية من أجل آسيا وسطى ذكية مناخياً». 
وأدار الجلسة الدكتور شربل طراف، رئيس العمليات والتطوير في «إكبا»، وشاركت فيها الدكتورة طريفة الزعابي، إلى جانب نخبة من الخبراء الإقليميين في مجالي العلوم والسياسات. 
وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة لـ «إكبا»: «يشكّل معرض (إيكو إكسبو آسيا الوسطى)، منصة محورية لتحويل البحث العلمي إلى شراكات إقليمية فاعلة، ومشاركتنا جزء من التزام أوسع بترجمة المعرفة إلى حلول عملية تُحدث أثراً مباشراً في المجتمعات المتأثرة بشحّ الموارد وتغير المناخ».

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